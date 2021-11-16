В Вашингтоне отменяют обязательное ношение масок в помещении

Обязательное ношение медицинских масок в помещении отменяется в Вашингтоне с 22 ноября. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, объявила во вторник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Начиная с понедельника, 22 ноября, столичный округ Колумбия отменит действующий мандат на ношение масок в помещении", - написала она в Twitter. - В перспективе Департамент здравоохранения столичного округа Колумбия разработает руководство, основанное на уровнях риска и использовании многоуровневых стратегий смягчения последствий. Уровни риска будут в первую очередь связаны со статусом вакцинации человека".

Несмотря на смягчение ограничений, маски по-прежнему будут обязательны в школах, библиотеках, учреждениях совместного проживания (приютах, общежитиях, домах престарелых), а также в правительственных учреждениях, принимающих посетителей очно. Кроме того, граждане должны быть в масках во время поездок на общественном транспорте, включая такси, и в аэропортах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 47,2 млн случаев заражения коронавирусом, 764 608 человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.