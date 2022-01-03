Почти половина американцев осталась недовольна состоянием демократии в США. По данным опроса газеты Washington Post и Университета Мэриленда, 46 процентов респондентов отметили, что «мало» или «совершенно» не гордятся тем, как работает демократия в стране, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Еще 54 процента заявили, что гордятся демократией в Соединенных Штатах, из них 11 процентов «очень гордятся» и 43 «гордятся в какой-то степени».

При этом уровень удовлетворенности за последние четыре года снизился: опрос в 2017 году показал, что функционированием американской демократии гордятся 63 процента населения, соответственно, 36 процентов высказывали противоположную точку зрения.