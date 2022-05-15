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США намерены в ближайшее время возобновить работу посольства в Киеве

США Материалы 15 мая 2022 18:32
США намерены в ближайшее время возобновить работу посольства в Киеве

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Соединенные Штаты планируют уже в обозримом будущем возобновить работу своего посольства в украинской столице. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вновь открываем наше посольство в Киеве. Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, однако такая работа ведется. Мы возобновим деятельность очень скоро", - сказал он.

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