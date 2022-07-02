В США запустили ракету-носитель Atlas V с военными спутниками

Американская компания United Launch Alliance запустила в пятницу ракету-носитель Atlas V с двумя спутниками в интересах Космических сил США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Носитель, первая ступень которого оснащена российским двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос), стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:15 по времени восточного побережья США (03:15 2 июля).

Изначально запуск должен был состояться в четверг, однако из-за облачности и приближающейся грозы старт решили перенести на сутки.

На борту ракеты находятся два аппарата, один из которых - спутник WFOV - оснащен инфракрасным сенсором и позволит американским военным получать изображение участков поля боя высокого качества. Предназначение второго аппарата, названного USSF-12 Ring, засекречено, на сайте ULA лишь указывается, что он необходим "для демонстрации технологий будущего". Оба спутника будут находиться на геостационарной орбите на высоте около 36 тыс. км над экватором.