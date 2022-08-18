США приостанавливают эксплуатацию всех конвертопланов CV-22 Osprey, дислоцированных в разных точках в мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает японское агентство Kyodo.

По информации агентства, приостановка эксплуатации CV-22 Osprey затронет и японские экземпляры. В качестве причины называется серия инцидентов с конвертопланами.

В октябре 2018 года пять конвертопланов были размещены на базе ВВС Йокота в префектуре Токио. До этого еще 24 машины были размещены на острове Окинава, где их используют американские морпехи.

Уточняется, что всего Япония планирует закупить 17 американских конвертопланов.