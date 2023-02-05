В США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда

На железной дороге в американском штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них перевозились опасные вещества, сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм, заявил, что "после схода вагонов с рельсов их охватил пожар".

По его словам, в 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях. По крайней мере из одного из них "периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления".

"В настоящее время мы работаем над проверкой того, какие вагоны с опасными материалами, если таковые имеются, были повреждены", - сказал Грэм.

Агентство по охране окружающей среды продолжает следить за качеством воздуха.