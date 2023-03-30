США выразили заинтересованность в консультациях с Венесуэлой

Администрация Соединенных Штатов заинтересована в проведении консультаций с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но на текущий момент нет информации о запланированных официальных контактах. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, готов ли Белый дом сесть за стол переговоров с правительством Мадуро, чтобы попытаться урегулировать политический кризис в Венесуэле. "Мы, безусловно, заинтересованы в дальнейших консультациях, но я не знаю ни о каких официальных встречах", - ответил Кирби.