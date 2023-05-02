Байден планирует обсудить потолок госдолга с лидерами Конгресса 9 мая

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти и пригласил его на встречу в Белый дом 9 мая. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня днем президент Байден позвонил спикеру Маккарти, который сейчас возглавляет двухпартийную делегацию Конгресса в Израиле, чтобы пригласить его в Белый дом 9 мая на встречу с лидером [демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса] Хакимом Джеффрисом, лидером [демократического большинства в Сенате Конгресса] Чаком Шумером, лидером [республиканского меньшинства в Сенате Конгресса] Митчем Макконеллом, которым президент также позвонил сегодня", - говорится в документе.

По информации основателя издания Punchbowl News Джейка Шермана и журналиста газеты The Washington Post Тайлера Пейджера, телефонная беседа была посвящена проблеме потолка госдолга Соединенных Штатов. Именно этот вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров Конгресса 9 мая.