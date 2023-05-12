В США сообщили, когда смогут начать восполнение стратегического нефтяного резерва

Администрация Соединенных Штатов может начать процесс восполнения стратегического нефтяного резерва страны уже в июне. Об этом сообщила в четверг министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она рассказала, что министерство может начать закупки нефти для пополнения резерва в июне после завершения утвержденной ранее законодателями продажи 26 млн баррелей. По словам Грэнхолм, "именно в этот момент [США] переключат рубильник и будут стремиться закупать" нефть для пополнения запасов. При этом министр еще в марте была скептически настроена к идее начать восполнение резервов в этом году.