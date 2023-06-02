Уровень безработицы в США в мае вырос до 3,7% по сравнению с апрельским уровнем в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 339 тысяч человек, свидетельствуют данные, предоставленные Министерством Труда страны, сообщает Trend.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что безработица вырастет до 3,5% в прошлом месяце, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличится на 190 тысяч человек.

Кроме того, Министерство пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в апреле, увеличив показатель до 294 тысяч человек с предыдущих 253 тысяч.

Также стоит отметить, что почасовая заработная плата в стране в мае выросла на 0,3% или 0,11 доллара, и составила 33,44 доллара. Годовой прирост заработной платы составил 4,3%.

Безработица в США достигла двузначного уровня в апреле 2020 года из-за пандемии COVID-19, подскочив до 14,8% с мартовского уровня в 4,4%. Это был самый высокий уровень безработицы с 1940 года. После этого показатель начал постепенно сокращаться.