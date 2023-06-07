Экс-губернатор Нью-Джерси вступил в борьбу за пост президента США

БАКУ /Trend/ - Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи официально выдвинул свою кандидатуру для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Как передает Trend, об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, потому что правда все еще имеет значение. Нам нужны лидеры, которые готовы встать и сказать, как есть.

Я единственный кандидат, который может бросить вызов Дональду Трампу и сказать правду", - написал он.