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Экс-губернатор Нью-Джерси вступил в борьбу за пост президента США

США Материалы 7 июня 2023 03:57 (UTC +04:00)
Экс-губернатор Нью-Джерси вступил в борьбу за пост президента США

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БАКУ /Trend/ - Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи официально выдвинул свою кандидатуру для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Как передает Trend, об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, потому что правда все еще имеет значение. Нам нужны лидеры, которые готовы встать и сказать, как есть.

Я единственный кандидат, который может бросить вызов Дональду Трампу и сказать правду", - написал он.

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