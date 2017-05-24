Серджо Маттарелла: Плодотворные связи между Италией и Азербайджаном будут углубляться и развиваться

24 мая 2017 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«От имени народа Италии и от своего имени выражаю искренние пожелания мира и благополучия дружественному азербайджанскому народу в связи с 28 Мая - Днем Республики. Мы очень удовлетворены уровнем прочных связей, соединяющих Италию и Азербайджан, когда исполняется 25 лет с установления дипломатических отношений между нашими странами. Такие связи дружбы и сотрудничества между официальными и гражданскими обществами обогащаются благодаря отношениям, обретающим все более устойчивую форму. Надеюсь, что существующие между странами плодотворные связи будут в дальнейшем еще больше углубляться и развиваться.

Усилия, прилагаемые для завершения подготовки нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, создадут благоприятные условия для укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере и конструктивного диалога на темы, касающиеся общих интересов», - говорится в поздравлении Президента Италии.

Новости по теме
Бинали Йылдырым: Турция продолжит идти плечом к плечу с братским Азербайджаном
Политика 19:15
Реджеп Тайип Эрдоган: Азербайджан добьется еще больших успехов в будущем
Политика 18:50
В Азербайджане утверждено положение "О системе льготного жилья"
Политика 18:47
Папа Римский поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 18:20
Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева с Днем Республики
Политика 18:16
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 00:19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – на первом месте, Азербайджан – победитель
Политика 23 мая 22:29
Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия останется надежным партнером Азербайджана
Политика 23 мая 18:01
Президент Ильхам Алиев: Посредством спорта Азербайджан внес дополнительный вклад в проводимую им политику
Политика 23 мая 17:06
Президент Ильхам Алиев: Организационный комитет IV Игр исламской солидарности под руководством Мехрибан Алиевой проделал огромную работу
Политика 23 мая 16:49
Президент Ильхам Алиев: В основе наших успехов лежит любовь к Родине, именно это является основным фактором, ведущим наших спортсменов к победам
Политика 23 мая 16:24
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Великобритании
Политика 23 мая 13:32
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во встрече с победителями IV Игр исламской солидарности, тренерами и представителями спортивной общественности (ФОТО)
Политика 23 мая 13:07
Президент Азербайджана принял делегацию ОАЭ (ФОТО)
Политика 22 мая 18:48
Фатма Саттарова удостоена персональной пенсии Президента Азербайджана
Политика 22 мая 18:13
Фирангиз Ализаде награждена орденом "Шараф"
Политика 22 мая 18:12
Президент Ильхам Алиев наградил Ибрагима Гулиева орденом "Шохрат"
Политика 22 мая 18:12
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европарламента (ФОТО)
Политика 22 мая 11:54