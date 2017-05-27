Успех азербайджанских спортсменов ценен для турецкого народа - турецкий министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Успех азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях ценен для турецкого народа. Об этом сказал Trend в интервью министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч.

По словам министра, Азербайджан за последние годы стал получать конкретные результаты от инвестиций в спортивную сферу, в частности, от строительства спортивных объектов и подготовки спортсменов олимпийского уровня.

«Победа азербайджанских спортсменов на IV Играх исламской солидарности в Баку, подтверждает движение братской страны в правильном направлении. Спустя два года с проведения первых Европейских игр, Азербайджан вновь продемонстрировал всему миру свое умение организовывать спортивные состязания, с успехом проведя Исламиаду в которой приняло участие свыше 3 тысяч спортсменов из 54 стран мира», - подчеркнул Кылыч.

По словам министра, организация церемонии открытия и закрытия Игр, деятельность по размещению спортивных делегаций, а также логистика и организация соревнований были осуществлены на безупречно высоком уровне.

«В этой связи поздравляю весь азербайджанский народ: мы очень рады, что получили от Азербайджана спортивную эстафету для проведения V Игр исламской солидарности в 2021 году в Турции», - сказал Кылыч.

Министр отметил, что Турция добилась исторического успеха на Исламиде в Баку, а также выразил уверенность в том, что эти успехи удастся продолжить и на V Играх исламской солидарности в Стамбуле.

«За последние годы Турция также получает положительные результаты от инвестиций в спорт. Средний возраст 103-х турецких спортсменов участвовавших на Олимпиаде в Рио-2016 составлял 26 лет, что сулит большие надежды на будущее. Министерство молодежи и спорта Турции реализует многие проекты для подготовки олимпийских спортсменов. Мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом в сфере реализации и координации таких проектов», - сказал министр.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

Турция заняла второе место в медальном зачете IV Игр исламской солидарности, завоевав 71 золотых, 67 серебряных и 57 бронзовых медалей.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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