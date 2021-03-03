Саудовская Аравия определила обязательное условие для совершения хаджа – УМК

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) ждет официального уведомления от Саудовской Аравии в связи с паломничеством хадж.

Об этом в среду сообщили Trend в УМК.

Было отмечено, что комментировать этот вопрос сложно, поскольку официального уведомления еще нет. Ожидается, что оно поступит в ближайшие дни.

"В начале марта Саудовская Аравия должна принять конкретное решение о паломничестве хадж, то есть должно быть четко указано, состоится паломничество или нет.

Из Азербайджана тоже есть много желающих совершить паломничество, и если принимающая сторона даст согласие, мы начнем прием заявок", – сказали в организации.

Отметим, что Саудовская Аравия определила в качестве обязательного условия для совершения хаджа вакцинацию паломников от коронавируса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)