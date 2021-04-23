Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - При совместной поддержке Фонда YAŞAT и Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию были профинансированы расходы на хирургические операции участников Отечественной войны Замира Исмаилова, Исмаила Сулейманова и Рахмана Нуриева.
Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
В госагентстве подчеркнули, что Фонд YAŞAT продолжает работу в сфере финансирования расходов на лечение граждан, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
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