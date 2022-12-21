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Президент Сербии поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Азербайджан Материалы 21 декабря 2022 21:49 (UTC +04:00)
Президент Сербии поблагодарил Президента Ильхама Алиева

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БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Александар Вучич разместил на своей странице в Facebook публикацию по итогам визита в Азербайджан, в которой поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Спасибо Ильхаму Алиеву за гостеприимство и народу Азербайджана за искреннюю дружбу с Сербией.
Каждый раз, приезжая в Баку, я вижу огромный и невероятный прогресс, который является показателем силы лидерства Президента Ильхама Алиева. Нас как искренних друзей Азербайджана это радует», - отметил Президент Сербии.

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