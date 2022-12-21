Президент Сербии поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Александар Вучич разместил на своей странице в Facebook публикацию по итогам визита в Азербайджан, в которой поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Спасибо Ильхаму Алиеву за гостеприимство и народу Азербайджана за искреннюю дружбу с Сербией.

Каждый раз, приезжая в Баку, я вижу огромный и невероятный прогресс, который является показателем силы лидерства Президента Ильхама Алиева. Нас как искренних друзей Азербайджана это радует», - отметил Президент Сербии.