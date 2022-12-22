Названы прогнозируемые доходы и расходы SOFAZ на 2023 г.

БАКУ /Trend/ - В проекте бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2023 года доходы предусмотрены в размере порядка 8,999 миллиарда долларов, а расходы на уровне свыше 11,392 миллиарда манатов.

Об этом сказал в интервью Trend советник исполнительного директора SOFAZ Бахруз Бахрамов.

По его словам, прогнозная цена одного барреля нефти в бюджете Фонда на 2023 год принята на уровне 50 долларов за баррель.

"Доходы в размере 7,4 миллиарда манатов планируется привлечь за счет исполнения нефтегазовых соглашений. При этом от управления средствами фонда прогнозируется поступление в размере 1,6 миллиарда манатов. Кроме того, хочу отметить, что 11,28 миллиарда манатов планируется перечислить в госбюджет. В условиях реализации указанных бюджетных прогнозов дефицит бюджета на 2023 год ожидается в размере 2,4 миллиарда манатов", - сообщил он.

Кроме того, в утвержденном бюджете SOFAZ на 2022 год сумма доходов, связанных с реализацией нефтегазовых соглашений, по словам Бахрамова оценивается на уровне 15,8 миллиарда манатов.

"В январе - сентябре текущего года в связи с исполнением нефтегазовых соглашений в бюджет Фонда поступило около 15,887 миллиарда манатов, а по итогам года прогнозируется, что эта сумма приблизится к отметке в 19,972 миллиарда манатов", - сказал он.

Говоря об инвестиционной стратегии госнефтефонда, Бахрамов заявил, что наряду с целями по аккумулированию и управлению доходами от нефти и газа как для нынешних, так и для будущих поколений одной из основных целей Фонда является обеспечение макроэкономической стабильности, а также снижение негативных последствий экономических шоков на экономику нашей страны, то есть осуществление роли "подушки безопасности" при возникновении экономической нестабильности на внешних рынках.

Говоря о структуре инвестиционного портфеля фонда по видам активов, 63 процентa портфеля составляют облигации и инструменты денежного рынка, 18,7 процента - акции, 6,3 процента – недвижимость и 12 процентов - инвестиции в золото (101,8 тонны). Валютная структура инвестиционного портфеля SOFAZ распределена следующим образом: 70,8 процента - в долларах США, 19 процентов - в евро, 4,7 процента - в фунтах стерлингов, а остальная часть (5,5 процента) - в австралийских долларах, турецких лирах, российских рублях, китайских юанях, японских иенах и других валютах.

“По кредитному рейтингу 69,9 процента портфеля облигаций и инструментов денежного рынка инвестированы в инструменты рейтинга ААА, а остальная часть - в инструменты кредитного рейтинга АA (16,7 процента), A (10 процентов), BBB (2,6 процента). Только 0,8 процента данного портфеля инвестировано в инструменты неинвестиционного уровня", - отметил он.

Что касается инвестиций в акции, Бахрамов подчеркнул, что Фонд сформировал портфель, охватывающий свыше 1600 компаний в 23 развитых странах мира в 14 валютах.

"Хочу также отметить, что начиная с 2012 года SOFAZ инвестирует в различные типы недвижимости в ряду развитых стран Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Посредством прямых, совместных и фондовых инвестиций SOFAZ инвестировал в свыше 500 объектов недвижимости", - сказал он.

Также, советник сообщил, что нынешние экономические и геополитические реалии оказывает определенное давление на активы Фонда.

"На инвестиционный портфель нашего фонда, как и на портфели других институциональных инвесторов, оказывают влияние последствия COVID-19, нестабильная ситуация на энергетическом рынке, инфляция, экономические и геополитические изменения. Учитывая, что ГНФАР является долгосрочным инвестором, решения касательно инвестиций не базируются на краткосрочной перспективе, которая носит более спекулятивный характер", - сказал Бахрамов.

Он напомнил, что инвестпортфель Фонда на конец третьего квартала нынешнего года составляет свыше 45,4 миллиарда долларов.