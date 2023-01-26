Фахри Абасов награжден Почетной грамотой начальника СГБ Азербайджана Али Нагиева по случаю своего 60-летия

БАКУ /Trend/ - Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев по случаю 60-летнего юбилея наградил Почетной грамотой председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана «Альянс» Фахри Абасова.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана «Альянс» в Facebook.

"Сегодня исполнилось 60 лет председателю нашего объединения, ветерану войны, Фахри Абасову, прошедшему славный офицерский путь в органах спецслужб. Мы искренне поздравляем его с юбилеем, желаем ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в деятельности по развитию ОО "Альянс".

По случаю юбилея Фахри Абасов награжден Почетной грамотой начальником Службы государственной безопасности генерал-полковником Али Нагиевым",- говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)