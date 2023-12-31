Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 января.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами возможен туман. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов, днем – 11-16 градусов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых районах временами возможен туман. Ночью и утром временами западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем – 11-16° тепла, в горах ночью – 0-5° мороза, днем – 3-8° тепла.