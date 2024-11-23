Никто не хочет покидать Баку не достигнув значимого результата - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Никто не хочет покидать Баку не достигнув значимого результата в связи с нашей целью.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на заключительном пленарном заседании 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Уже две недели мы напряженно работаем, и никто не хочет покидать мероприятие без достижения существенных результатов по основным целям. Внимание всего мира сосредоточено на нас. Однако время не на нашей стороне. Поэтому я призываю усилить сотрудничество", - заявил Мухтар Бабаев.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.