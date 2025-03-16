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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)

Азербайджан Материалы 16 марта 2025 16:59 (UTC +04:00)
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко 16 марта прибыла в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, гостью встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Ахмедов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Полад Бюльбюльоглы и другие официальные лица.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)
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