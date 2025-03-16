Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла в Азербайджан с официальным визитом (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко 16 марта прибыла в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, гостью встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Ахмедов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Полад Бюльбюльоглы и другие официальные лица.