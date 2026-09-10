Next group of former IDPs receives house keys in Azerbaijan's Shukurbayli (PHOTO) (UPDATE)

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Details added: first version posted on 07:16
JABRAYIL, Azerbaijan, September 10. The 25 families who arrived in Shukurbayli village within the next group of former internally displaced persons (IDPs) have been presented with the keys to their houses, Trend's Karabakh bureau reports.
After welcoming the families, employees of the Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA) provided them with detailed information about the dangers posed by mines and unexploded ordnance.
The ceremony of presenting the keys was attended by employees of the Special Representation of the President of Azerbaijan in the Jabrayil, Gubadli, and Zangilan districts, the State Committee for Refugees and IDPs, and other officials.
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07:16
The next group of former internally displaced persons (IDPs) has been sent to the village of Shukurbayli in the Jabrayil district of Azerbaijan.
This was announced by the State Committee for Affairs of Refugees and IDPs on its official website.
At this stage, 20 families (154 people) are being resettled to Shukurbayli.
The relocated families had previously been temporarily housed in various regions of the country, primarily in dormitories, sanatoriums, and administrative buildings.
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Şükürbəyli kəndində daha 25 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub (FOTO) (YENİLƏNİB)
Cəbrayıl. Trend:
Bu gün növbəti köç karvanı ilə Şükürbəyli kəndinə çatan 25 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub.
Trend-in Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçən ailələr qarşılandıqdan sonra onlara ANAMA-nın əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verilib.
Açarların təqdim olunması mərasimində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
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07:08
Cəbrayıl rayonun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
Bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.
Doğma yurdlarına qayıdan ailələr indiyədək respublikanın müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriyalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşıblar.
Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 20 ailə (154 nəfər) köçürülür.