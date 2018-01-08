Коридор «Север-Юг» - возможный трамплин для эстонского бизнеса на рынок Ирана, Ближнего Востока, Индии

8 января 2018 01:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эстония может подключиться к международному транспортному маршруту «Север-Юг». Об этом сказал временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик, сообщают эстонские СМИ.

«Для Азербайджана Эстония - трамплин на рынок Скандинавии. С другой стороны Азербайджан – возможный трамплин для наших предпринимателей на рынок Ирана, Ближнего Востока, Индии. Нас радует тот факт, что Азербайджан налаживает как политическое, так и железнодорожное сообщение с Ираном. Eсли этот путь заработает, то нашим инвесторам и предпринимателям будет значительно легче выходить на названные рынки именно при помощи Азербайджана», - сказал временный поверенный.

Киверик отметил, что объем экспорта из Азербайджана в Эстонию растет и показатели экономического сотрудничества хорошие.

«Oборот небольшой, даже незначительный. Что касается инвестиций Азербайджана в Эстонию, они растут. Это связано с тем, что все больше азербайджанских предпринимателей открывают офисы в Эстонии в разных сферах: логистика, консультации, IT, оптовые продажи, ресторанный бизнес», - сказал Индрек Киверик.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов. Как уже сообщало Trend, страны-члены проекта “Север-Юг” в конце декабря обсудили график движения контейнерных поездов из иранской Астары до Москвы и в обратную сторону, открытие железнодорожного участка Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), а в январе - обсудят с операторами и экспедиторами Индии грузовую базу перевозок в Европу.

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