Moody's повысил на две ступени прогноз по рейтингу Халг Банка

БАКУ/Trend/ - Проанализировав итоги деятельности ОАО «Халг» Банка, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service обновило рейтинги Банка. Агентство подтвердило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В2, повысив на две ступени прогноз по рейтингу до уровня «позитивный».

Moody’s подтвердило базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) Банка на уровне В3, долгосрочные и краткосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте на уровне B1(cr)/Not Prime и показатели по краткосрочным банковским депозитам и рискам контрагента на уровне NP.

Повышение прогноза по рейтингу до «позитивный» эксперты агентства обосновывают высоким качеством активов, финансовой устойчивостью, способностью поглощать риски, а также системной значимостью Халг Банка.

Халг Банк сотрудничает с международным агентством Moody`s Investors Service с 2011 года.