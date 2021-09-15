Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!

Очередная поддержка для предпринимателей от AccessBank, лидера микрофинансирования в Азербайджане! До конца сентября предприниматели, обратившиеся в банк за агро и микро кредитом, могут получить бизнес-кредит до 50.000 AZN без залога недвижимости.

Помимо заказа бизнес кредитов без залога недвижимости, предприниматели также могут воспользоваться агро- и микро кредитами в AccessBank со скидкой до 2%.

Для онлайн заказа кредита: https://accessbank.az/az/requests/microloan/

Кампания продлится до конца сентября.

Воспользоваться акцией можно, обратившись в ближайший филиал AccessBank, позвонив в Контактныйцентр банка по номеру 151 или написать на оставить заявку на WhatsApp номере: 055 440 01 51.

Информация о продуктах также доступна на официальном сайте Банка www.accessbank.az и в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).