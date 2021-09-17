Глава Ассоциации зерноводов: никаких предпосылок для повышения цен на хлеб нет

БАКУ/Trend/ - В последние несколько дней в некоторых СМИ появились сообщения, о якобы повышении в стране цен на муку.

Комментируя данную информацию, глава Ассоциации зерноводов Азербайджана Талех Гасымов, заявил, что это ни в коей мере не соответствует действительности.



«Государство полностью контролирует ситуацию на рынке зерна, и выделенные субсидии повлияли на стабилизацию цен на этот стратегический продукт в стране. Хотя стоит отметить, что в последнее время на мировых рынках наблюдается повышение цен на пшеницу из-за засухи. Только в августе цена тонны пшеницы подорожала на 12,85 процента и составила 274,9 доллара», отметил он.



«В ходе проведенного мониторинга рынка, фактов реализации муки и зерна по завышенным ценам зафиксировано не было. У производителей этой продукции достаточно запасов, чтобы бесперебойно обеспечивать ею Баку и регионы страны. Азербайджанские зерноводы получают субсидии у государства, более того возможно даже снижение цен на муку. Так что все эти разговоры о повышении цен на муку беспочвенны», - сообщил Гасымов.



Как отметил глава Ассоциации никаких предпосылок для повышения цен на хлеб нет: и если какие-то недобросовестные предприниматели повышают цены на муку, это не значит, что цены на нее повысились



Отметим, что после объявления о повышении цен на бензин в некоторых маркетах Баку повысились цены на хлеб. Покупатели заметили, что нарезанная и упакованная буханка хлеба, стоившая 0,55-0,6 маната, подорожала до 0,7 маната.