БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ОАО «Азеришыг», председатель правления ОАО Вугар Ахмедов и генеральный директор ОАО «Сетевая компания» (Казань) Ильшат Фардиев обсудили вопрос применения цифровых технологий в электрических сетях.

В рамках рабочего визита в Республику Татарстан азербайджанская делегация во главе с Вугаром Ахмедовым ознакомилась с работой, проделанной в нескольких филиалах ОАО «Сетевая компания» (Казань и зона обслуживания Высокая Гора), а также в инжиниринговом центре «Энергоразвитие» и ООО «ПромЭнерго» - предприятиях, входящих в национальный энергетический кластер.

Для азербайджанской делегации была организована экскурсия в центр управления Централизованной диспетчерской системы "Казанских электрических сетей".

Кроме того, была предоставлена обширная информация о двухуровневой системе управления сетью, новых возможностях удаленного управления и мониторинга электросетевого хозяйства.

Члены делегации ознакомились с результатами внедренной компанией производственной системы «Энергия». Группа азербайджанских инженеров-энергетиков также провела инспекцию обновленного в соответствии с реформой оперативного и технологического управления компании Центра управления сетью и высоко оценила эффективность SK-11 - современной системы управления SCADA в энергосистеме.

После посещения производственных и энергетических объектов было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Азеришыг» и ОАО «Сетевая компания».

“Подписание этого документа открывает широкие возможности для взаимного сотрудничества - применения лучших практик и обмена опытом между специалистами обеих компаний”, - сказал Ильшат Фардиев.

В свою очередь Вугар Ахмедов поблагодарил коллектив ОАО «Сетевая компания» за теплый прием и насыщенную программу визита, выразив уверенность в успешном дальнейшем развитии двусторонних связей.

(Автор: Хаган Исаев)