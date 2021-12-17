Азербайджан и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Экономика 17 декабря 2021 12:10 (UTC+04:00)
Азербайджан и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ОАО «Азеришыг», председатель правления ОАО Вугар Ахмедов и генеральный директор ОАО «Сетевая компания» (Казань) Ильшат Фардиев обсудили вопрос применения цифровых технологий в электрических сетях.

В рамках рабочего визита в Республику Татарстан азербайджанская делегация во главе с Вугаром Ахмедовым ознакомилась с работой, проделанной в нескольких филиалах ОАО «Сетевая компания» (Казань и зона обслуживания Высокая Гора), а также в инжиниринговом центре «Энергоразвитие» и ООО «ПромЭнерго» - предприятиях, входящих в национальный энергетический кластер.

Для азербайджанской делегации была организована экскурсия в центр управления Централизованной диспетчерской системы "Казанских электрических сетей".

Кроме того, была предоставлена обширная информация о двухуровневой системе управления сетью, новых возможностях удаленного управления и мониторинга электросетевого хозяйства.

Члены делегации ознакомились с результатами внедренной компанией производственной системы «Энергия». Группа азербайджанских инженеров-энергетиков также провела инспекцию обновленного в соответствии с реформой оперативного и технологического управления компании Центра управления сетью и высоко оценила эффективность SK-11 - современной системы управления SCADA в энергосистеме.

После посещения производственных и энергетических объектов было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Азеришыг» и ОАО «Сетевая компания».

“Подписание этого документа открывает широкие возможности для взаимного сотрудничества - применения лучших практик и обмена опытом между специалистами обеих компаний”, - сказал Ильшат Фардиев.

В свою очередь Вугар Ахмедов поблагодарил коллектив ОАО «Сетевая компания» за теплый прием и насыщенную программу визита, выразив уверенность в успешном дальнейшем развитии двусторонних связей.

(Автор: Хаган Исаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Выбор Еревана: между турецким &quot;пряником&quot; и &quot;кнутом&quot; диаспоры
Выбор Еревана: между турецким "пряником" и "кнутом" диаспоры
Анкара рассматривает обращения авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул
Анкара рассматривает обращения авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул
Нормализация отношений между Анкарой и Ереваном способствовала бы оздоровлению общей ситуации в регионе - Захарова
Нормализация отношений между Анкарой и Ереваном способствовала бы оздоровлению общей ситуации в регионе - Захарова
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Освобожден от должности прокурор Гаджигабульского района Азербайджана Общество 12:16
В Азербайджане в 2022 г. будет увеличена квота на выдачу мигрантам разрешений на работу Общество 12:12
Азербайджан и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики Экономика 12:10
На базе ВМС США в Японии выявили очаг инфицированных коронавирусом США 12:02
В Азербайджане на сегодня проживают 132 тыс. иностранцев – Госмиграционная служба Общество 12:00
В "Лукойле" считают, что цена нефти к 2050 году за счет инфляции превысит $100 за баррель Россия 11:56
В Центре Гейдара Алиева состоится гала-концерт "Nəğmə dolu ürək” Общество 11:50
В Азербайджане нет угрозы дефицита медицинских масок Общество 11:49
Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м Европа 11:48
«Лаборатория Касперского»: в 73% медицинских учреждений по всему миру используется оборудование c устаревшей ОС ИКТ 11:48
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России Алексея Оверчука Политика 11:26
Беларусь поблагодарила Азербайджан за его позицию по совместной декларации саммита "Восточного партнерства" Политика 11:26
Узбекская Texnopark заключила контракты с азербайджанскими строительными компаниями Экономика 11:23
Греция назвала долю TAP в импорте природного газа Энергетика 11:13
В Азербайджане лицам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса, выплачены надбавки за сентябрь Общество 11:10
США приветствуют брюссельские встречи Президента Ильхама Алиева и армянского премьера Пашиняна Политика 11:08
Реализация новых проектов в Азербайджане станет драйвером роста и диверсификации экономики - Газпромбанк Экономика 11:03
В Грузии за сутки выявлено около 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:01
Назначен прокурор Зангиланского района Азербайджана Общество 10:52
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:50
Консорциум TAP объявил итоги предварительной оценки возможности транспортировки водорода (Эксклюзив) Энергетика 10:49
На освобожденных территориях Азербайджана открылся новый учебный центр ВС страны (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:48
"Газпром нефть" долгосрочно закладывает в бюджет стоимость нефти в $50 за баррель Россия 10:42
MEDİA и Нацсовет по телерадиовещанию Азербайджана о законопроекте «О медиа» Общество 10:33
Доходы от розничной торговли бензином и дизтопливом в Азербайджане превысили 2 млрд манатов Экономика 10:29
Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран приняла резолюцию по вакцинам Политика 10:25
Число посетивших Грузию туристов из Азербайджана увеличилось вдвое Грузия 10:20
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS (ФОТО) Общество 10:09
Пять человек погибли в результате пожара в Осаке Другие страны 09:59
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 декабря Финансы 09:50
Пользователи Birbank получат дополнительные бонусы Экономика 09:49
Нефть дешевеет утром в пятницу на 1% Энергетика 09:31
Турецкий Demiroren Holding откроет фармацевтический завод в Азербайджане Экономика 09:06
В Региональном рейтинге QS по «Репутации работодателей» на 2022 год UNEC первый по стране Общество 08:57
Растет интерес граждан Казахстана к недвижимости в Турции Турция 08:55
Иран и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере таможенного дела Иран 08:39
Германия намерена расширить деловое сотрудничество с Грузией Грузия 08:25
За сутки в Казахстане выявлены свыше 500 заболевших коронавирусом Казахстан 07:56
Саммит ЕС подтвердил приверженность Евросоюза взаимодействию с НАТО В мире 07:24
В Турции пять человек погибли от потребления контрафактного алкоголя Турция 06:53
Франция пока не планирует вводить ПЦР-тесты для путешественников из ЕС Европа 06:21
Meta заблокировала семь организаций, которые следили за 50 тыс. пользователей В мире 05:43
Раскрыты новые Google Glass ИКТ 04:51
Аномальные тепловые волны участились с 2010-х годов В мире 04:20
Байден предупредил о неизбежности распространения в США штамма "омикрон" США 03:36
Великобритания и Австралия подписали соглашение о свободной торговле Европа 03:04
Над центральной частью Японии пролетел метеорит Другие страны 02:31
Байден повысил потолок госдолга США США 01:57
Автомобиль с военными перевернулся на северо-западе Мексики Другие страны 01:26
США ввели санкции против восьми китайских компаний США 00:53
В Великобритании за сутки выявили рекордные 88 тысяч заражений COVID-19 Европа 00:24
Объем промышленного производства в Узбекистане увеличился более чем в 13 раз Узбекистан 00:01
Турция продолжит защищать интересы братских государств, таких как Азербайджан - Хулуси Акар Политика 16 декабря 23:48
Генсек ООН призвал принять срочные меры по вакцинации до конца года 40% населения мира В мире 16 декабря 23:37
Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать 34 млн евро в интернетизацию в Грузии Грузия 16 декабря 22:58
Центробанк Турции пересмотрел учетную ставку Турция 16 декабря 22:35
Сборные Италии, Англии и Германии сыграют в одной группе Лиги наций УЕФА Спорт 16 декабря 22:21
В Агентстве государственной поддержки НПО Азербайджана прошла встреча с представителями Исламского банка развития (ФОТО) Экономика 16 декабря 21:53
Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте - МИД Политика 16 декабря 21:52
ВС Ирана уничтожили группу из четырех террористов на юго-востоке страны Иран 16 декабря 21:09
В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов Общество 16 декабря 20:49
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap Экономика 16 декабря 20:27
Отношения Азербайджана и Катара развиваются на высоком уровне - министр Политика 16 декабря 20:11
Катар привержен поддержанию своих отношений с Азербайджаном - посол Политика 16 декабря 20:07
В Азербайджане появилась новая форма мошенничества при регистрации телефонов Общество 16 декабря 20:02
В Баку почтили память Вагифа Мустафазаде: он прожил короткую, но содержательную жизнь (ФОТО) Культура 16 декабря 19:29
Адвокат попросил оправдать Расима Гулиева Общество 16 декабря 19:12
В музей Виктории и Альберта направлено письмо в связи с фальсификацией факта о произведении Низами Политика 16 декабря 19:01
В Бакинском суде по тяжким преступлениям выступили адвокаты Вугара Сафарли Общество 16 декабря 18:45
Спрос на нефтепродукты полностью восстановился без учета керосина Энергетика 16 декабря 18:26
Академия ABB Tech будет обучать не только программистов, но и специалистов «Product Owner»! Экономика 16 декабря 18:21
Красота уникальной природы в гармонии с поэзией Низами - удивительное рядом в поселке Зиря (ФОТО) Культура 16 декабря 18:19
МИД Беларуси выразил благодарность Азербайджану за поддержку на саммите Восточного партнерства ЕС Политика 16 декабря 18:06
Центр развития электронного правительства Азербайджана объявил тендер Экономика 16 декабря 18:05
Россельхознадзор одобрил поставки томатов и яблок в РФ еще нескольким азербайджанским предприятиям Экономика 16 декабря 18:01
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие двусторонних отношений Экономика 16 декабря 17:54
Рагим Джафаров стал победителем российской литературной премии "Новые горизонты" Культура 16 декабря 17:48
В Турции минимальный уровень зарплаты на 2022 год превышает текущий показатель на 50% Турция 16 декабря 17:48
Проживание должников за границей создает трудности при исполнении дел в связи с алиментами - минюст Азербайджана Общество 16 декабря 17:47
Обнародована прокачка азербайджанской нефти по БТД с начала года Экономика 16 декабря 17:45
Число новостроек в США выросло в ноябре США 16 декабря 17:41
По произведениям члена Союза писателей Азербайджана российские школьники изучают русскую литературу (ФОТО) Культура 16 декабря 17:41
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев 2021 года увеличился на 86% Россия 16 декабря 17:36
Цены на покупку квартир в Израиле выросли больше чем на 10% за год Израиль 16 декабря 17:16
В JOCAP рассказали о проделанной в 2021 г. работе в рамках проекта «Абшерон» Экономика 16 декабря 17:16
Объем перевалки грузов из Украины через порты Турции превысил 12 млн тонн Турция 16 декабря 17:11
Ташкентский металлургический завод отправил первую партию металлопроката в Азербайджан Экономика 16 декабря 17:05
Венгрия признает вакцину из Ирана основанием для выдачи визы Политика 16 декабря 17:03
Макрон поделился публикацией на азербайджанском языке о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО) Политика 16 декабря 17:03
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европа 16 декабря 17:01
Творчество Низами отличается своей величиной и своеобразием - министерство культуры Азербайджана Общество 16 декабря 16:59
Обнародован рэнкинг регионов Узбекистана по объему выполненных строительных работ Узбекистан 16 декабря 16:50
Открытие Зангезурского коридора отвечает экономическим интересам всех стран региона - министр Транспорт 16 декабря 16:49
В Азербайджане за 1,5 года обеспечена выплата алиментов более чем на 130 млн манатов - минюст Общество 16 декабря 16:44
Азербайджан развивает отношения с ЕС на основе равноправного партнерства Политика 16 декабря 16:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16 декабря 16:39
В Азербайджане выявлено еще 984 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 748 человек Общество 16 декабря 16:39
Казахстан увеличил экспорт пшеницы почти на 20% Бизнес 16 декабря 16:33
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25% Европа 16 декабря 16:24
В среднесрочной перспективе доля нефтегазового ВВП Азербайджана превысит 35% - Газпромбанк Экономика 16 декабря 16:14
Все новости