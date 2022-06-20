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На восстановление освобожденных территорий Азербайджана выделяются дополнительные средства

Экономика Материалы 20 июня 2022 11:41
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана выделяются дополнительные средства

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Увеличивается средства на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в изменении в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год».

Согласно изменению, на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в текущем году предлагается выделение дополнительно 470 миллионов манатов.

Отметим, что ранее законом «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на эти цели было предусмотрено выделение 2 миллиардов 200 миллионов манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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