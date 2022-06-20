На восстановление освобожденных территорий Азербайджана выделяются дополнительные средства

БАКУ /Trend/ - Увеличивается средства на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в изменении в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год».

Согласно изменению, на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в текущем году предлагается выделение дополнительно 470 миллионов манатов.

Отметим, что ранее законом «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на эти цели было предусмотрено выделение 2 миллиардов 200 миллионов манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)