Leobank — надежный банк в твоём смартфоне

В современном мире мы можем выйти из дома, забыв кошелек и паспорт. Однако смартфон всегда будет в кармане! Именно поэтому интернет банкинг в Азербайджане продолжает развиваться, а на рынке появляются новые игроки, которые делают именно мобильный банк своей специализацией. Один из таких — Leobank.

Чем интернет банк отличается от обычного?

Одновременно всем и ничем. Мы уже привыкли пользоваться банковскими мобильными приложениями и не считаем их чем-то особенным. Так вот «Леобанк» — это весь банк в одном приложении, которое доступно на всех актуальных мобильных платформах.

Все начинается с регистрации и открытия счета. Нужно ли куда-то для этого идти и ждать в очередях? Конечно, нет. Если банк онлайн, то и регистрация в нем также происходит в сети. Скачиваем мобильное приложение, заполняем простые и понятные формы. Не переживайте, искать ближайший сканер, чтобы оцифровать документы не нужно — они подтянуться автоматически по дате рождения и номеру телефона.

Следующий шаг — получение банковской карты. Опять встает вопрос: нужно ли за ней стоять в очереди? Нет! На этот случай у «Лео» предусмотрена бесплатная курьерская доставка. Пользователь просто указывает нужное место и желаемое время получения. Домой, в офис или в любимое кафе, где вы ужинаете — курьер привезет карту и передаст лично вам в руки. Если же так неудобно, то забрать карту можно в ближайшем отделении “Юнибанка”.

Поздравляем, после получения карты, все преимущества и удобные функции от «Leo» теперь в вашем кармане.

А что такого удобного может предложить банк, чего не было раньше?

Опять же: все знакомые возможности, функции и услуги остаются, однако становятся более удобными.

Например, вы пытались когда-либо связать со службой поддержки какого-либо банка? Когда автоматический голос на горячей линии говорит, что вы 15, раздражающая музыка, которая должна успокаивать, и консультант, который может только принять заявку? Так вот это остается в прошлом.

Чтобы подать заявку, уточнить что-то или просто узнать, где ближайший банкомат, с представителями Leobank можно связаться через:

WhatsApp

Telegram

Instagram

Messenger

Получить ответ можно 24/7 любым удобным способом. Горячая линия также есть, но зачем звонить, если можно написать!

Также онлайн банк предоставляет возможность воспользоваться кредитным лимитом. Условия максимально простые и понятные: клиенту может быть назначен лимит до 10 000 ₼. Если вы используете эти средства, то получает льготный период (до 62 дней). Это значит, что на погашение кредитных средств есть два месяца — до этого никакие проценты не будут начисляться.

Интернет банкинг имеет и свои преимущества в разрезе переводов. Например, между клиентами Leobank они происходят без комиссий за услуги. А если получатель есть в вашей телефонной книге, то не нужно узнавать номер его карты — счет привязан именно к телефону. Просто и доступно.

Как видите, главное отличие Leobank — максимальная забота о своих клиентах. Для этого делается все: от способа регистрации, до условий обслуживания банковских карт. Советуем уже сейчас освободить в кошельке место для стильной черной карты, а в смартфоне — для удобного приложения!