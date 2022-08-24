Заасфальтирован 20-километровый участок автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства.

Как сообщает в среду Trend, протяженность дороги, которая берет начало от участка магистральной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, проходящего через село Шукюрбейли Джабраильского района, до поселка Гадрут Ходжавендского района, составляет 39,7 километра.

Четырехполосная автомобильная дорога строится в соответствии с I технической категорией. Проезжая часть составляет 14 метров.

В настоящее время на 30-километровом участке дороги выполнено строительство дорожного полотна и дорожного основания шириной 21,5 метра в соответствии с I технической категорией, а на 20-километровом участке завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. На оставшейся примерно 9-километровой части дороги дорожное полотно построено с учетом нормативной ширины, на 700-метровой части продолжается строительство нового дорожного полотна методом, учитывающим условия горной местности со сложным рельефом.

В рамках проекта завершены строительные работы по 37 круглым трубам, 9 прямоугольным водным путепроводам, 7 подземным переходам и резервным путепроводам с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду. По проекту также ведется строительство 6 автомобильных мостов на 2, 19, 20, 27, 31 и 39 км автодороги. Уже завершено строительство мостов на 2-м, 19-м, 20-м и 39-м километрах, а также строительство бетонных барьеров на 8-м километре дороги.

Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Завершить строительство дороги планируется в 2023 году.

Автомобильная дорога проходит по территории освобожденных Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов. Автодорога охватывает около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джабраил.

(Перевод: Нубар Кулузаде)