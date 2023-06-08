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ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)

Экономика Материалы 8 июня 2023 17:19 (UTC +04:00)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)

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В поддержку успешной программы самозанятости ТуранБанк продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам с особыми потребностями в социальной защите. И так, Алиев Фуад из Агдамского района,а из Тертерского района Афсана Аббасова, Сулейман Бабаев, Халиг Балачаев, Рамиль Байрамов и Сахават Байрамов были обеспечены скотом и кормами для строительства животноводческих ферм.

ТуранБанк, в связи с призывом 11 марта 2020 года Президента страны к азербайджанским банкам об оказании поддержки программе самозанятости уязвимых групп населения, активно реализует мероприятия в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией Банков Азербайджана.

Поздравляем всех участников программы и удачи в дальнейших начинаниях!

ТуранБанк

С нами надежно...

ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения (ФОТО)
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