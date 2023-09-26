В Баку пройдет семинар «Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика»

БАКУ /Trend/ - Второго ноября 2023 года в отеле Hyatt Regency Baku международная инвестиционно-консалтинговая компания ASER совместно с индустриальным парком «Великий камень» при поддержке посольства Республики Беларусь в Азербайджанской Республике проведет семинар, посвященный торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-центр ASER, цель семинара – поиск деловых точек сотрудничества и выстраивание отношений между азербайджанским и белорусским бизнесом.

Сообщается, что в семинаре примут участие собственники и топ-менеджеры крупных компаний, в том числе производственных, логистических, финансовых и консалтинговых компаний. Со стороны белорусского бизнеса есть подтвержденная заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанской стороной в сфере экспорта, импорта и кооперации продуктов питания, продукции машиностроительной, химической и других отраслей, отметили в компании.

Ожидается, что семинар откроет экономический советник посольства Беларуси в Азербайджане Татьяна Зубрицкая. На нем планируется обсудить такие темы, как перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью; деятельность индустриального парка «Великий камень»; история создания и цели бизнеса в Беларуси; тренды и новые решения в логистике; современные подходы в проектировании логистических центров и производственных объектов.