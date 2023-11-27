Оформление обязательного автострахования теперь доступно в ABB mobile

БАКУ /Trend/ - ABB mobile расширяет перечень своих услуг. На этот раз добавлена опция оформления обязательного автострахования. Это стало доступно благодаря сотрудничеству банка АВВ со страховой компанией «Atəşgah».

Основные преимущества использования ABB mobile для страхования – это удобство, простота и скорость обслуживания. Пользователи могут просматривать свои страховые полисы и отслеживать сроки их действия прямо в приложении. Более подробную информацию можно найти здесь.

Также в ближайшем будущем в ABB mobile появятся другие страховые продукты.

Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка АВВ можно посетить официальный сайт abb-bank.az, страницы банка в социальных сетях или обратиться в Информационный Центр по номеру 937.