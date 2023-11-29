Министерство экологии и природных ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Между Министерством Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области экологии и охраны окружающей среды.

Меморандум подписали Заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева и Руководитель азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмадзада. На мероприятии, в котором приняли участие Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и Генеральный директор NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Документ охватывает сотрудничество в области охраны биологического разнообразия, защиты и восстановления видов флоры и фауны, восстановления экосистемы и инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, обеспечения стратегических сырьевых ресурсов для устойчивой деятельности, замены сырья отходными минеральными компонентами, использования альтернативных источников топлива и энергии, а также поддержки “зеленой” экономики.

"NEQSOL Holding придает большое значение применению устойчивой и ответственной практики ведения бизнеса. Помимо бизнес-проектов, таких как строительство солнечной электростанции и применение устойчивых технологий, мы также осуществляем различные социальные проекты. Этот Меморандум составляет основу для нашей совместной деятельности в области экологии и защиты окружающей среды", - заявил Юсиф Джаббаров, генеральный директор NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в более чем 10 странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.