PASHA Holding проводит инновационный саммит InMerge в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал инновационный саммит "InMerge Innovation Summit", организованный "PASHA Holding".

Как сообщает в четверг Trend, "InMerge Innovation Summit", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, соберет вместе ведущие компании региона, стартапы, а также инвесторов, чтобы обсудить инноваций и возможные коллаборации, что, в свою очередь, положительно повлияет на инновационную экосистему в регионе и в стране в частности.

В мероприятии примут участие Шахмар Мовсумов, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики, Рашад Набиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, Эльнур Алиев, первый заместитель министра экономики Азербайджана, Эрдем Инан , CEO группы компаний «Trendyol», Джалал Гасымов, Главный исполнительный директор "PASHA Holding", Юсиф Абдуллаев, исполнительный директор AZPROMO, Кристина Дорош, вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане, Фарид Османов, генеральный директор Центрального банка Азербайджана, Клаус Мюллер, CEO Bakcell и десятки людей, зарекомендовавших себя в своей сфере.

Стоит отметить, что Стив Возняк, один из основателей "Apple", тоже примет участие в данном мероприятии в качестве спикера и расскажет о трендах в области технологий, а также поделится своим опытом.

На саммите планируются выступления, обсуждения и семинары, посвященные таким темам, как электронная коммерция, искусственный интеллект, телекоммуникации, и многим другим областям.

На мероприятии ожидается участие более 3 800 гостей и презентации около 100 стартапов.

Отметим, что инновационный саммит "InMerge Innovation Summit" пройдет 30 ноября - 1 декабря в Бакинском конгресс центре.