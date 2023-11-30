БАКУ /Trend/ - Азербайджан привлекает международных экспертов для разработки бизнес-модели.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе саммита "InMerge Innovation Summit" в Баку.

"Это позволит нам плавно перейти к инновациям, инновационному пути или инновационной концепции. Переход включает в себя пять аспектов, и, по нашему мнению, самый важный из них заключается в обеспечении доступа на рынок. Иными словами, всегда существуют правила, чтобы убедиться, что вы не стимулируете какую-либо другую компанию на основе происхождения страны. Второй аспект — это культура. Вы должны удостовериться в том, что культура на месте для поощрения разнообразия, когда речь идет о происхождении людей, стран и способах их деятельности. Третий элемент — это, безусловно, инфраструктура. Под инфраструктурой я подразумеваю высококлассные компьютеры, соответствующие курсы, и, в то же время, создание курсов для международных компаний", - сказал он.

По его словам, эти аспекты важны для проектов всех стран, на которых Азербайджан также должен сосредоточиться.

"Так что, у нас действительно есть необходимые инструменты, чтобы обеспечить благоприятный доступ на рынок",- отметил он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.