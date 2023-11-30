Азербайджан планирует стать центром экспорта продукции ИКТ - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан работает над тем, чтобы превратить страну в центр экспорта продукции ИКТ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набив в ходе "InMerge Innovation Summit" в Баку.

"Помимо хаба по экспорту ИКТ-продукции, необходимо принять меры в направлении хаба аутсорсинга, инновационного хаба и бизнес-хаба. Обычно многие страны с большим населением становятся бизнес-центрами. Но из-за малочисленности населения Азербайджана и отсутствия у страны прямого выхода к мировому океану, нам выгоднее стать инновационным хабом. В этом отношении мы должны привлечь международное сообщество, и для этого у нас должна быть правовая основа", - сказал он.

По его словам, инновационный центр состоит из нескольких ключевых компонентов.

"Это обеспечение справедливого доступа к рынку, верховенства закона, формирования культуры, образа мышления о разнообразии и наличия необходимой инфраструктуры, включая интернет. Хочу отметить, что до конца этого года мы обеспечим 100-процентный высокоскоростной интернет в стране", - добавил министр.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.