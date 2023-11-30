Стратегия цифровой экономики Азербайджана будет сконцентрирована на двух основных блоках - замминистра

БАКУ /Trend/ - Стратегия цифровой экономики Азербайджана будет сконцентрирована на двух основных блоках.

Как сообщает в четверг Trend , об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе "InMerge Innovation Summit" в Баку.

"Наша стратегия цифровой экономики будет сконцентрирована на двух основных блоках: ускорение цифровизации существующих секторов. Это предполагает использование цифровых технологий для оцифровки основных секторов экономики и извлечение прибыли из новых цифровых предприятий. Мы сосредоточимся на создании новых предприятий, генерирующих стоимость с помощью цифровых приложений", - сказал он.

По его словам, второй блок - это расширение прав и возможностей граждан с помощью цифровых навыков.

"Мы стремимся ускорить рост ВВП за счет повышения уровня цифровой грамотности среди всех возрастных групп. Для достижения этих целей мы будем повышать эффективность государственных операций с помощью цифровых технологий. Кроме того, мы намерены инвестировать в общенациональные инновации. Мы осознаем важность внедрения новых технологий и внимательно следим за глобальными изменениями. В будущем мы будем изучать такие технологии, как разработка локального генеративного искусственного интеллекта и создание цифрового двойника наших пилотных городов совместно с различными заинтересованными сторонами в стране. Эти инновации имеют решающее значение для нашего прогресса", - заключил он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.