В Азербайджане подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для развития экосистемы инноваций и стартапов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - PASHA Holding, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), SABAH.lab, Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и Фонд развития образования при министерстве науки и образования Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для развития экосистемы инноваций и стартапов в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве экономики, меморандум подписали руководитель отдела инноваций “PASHA Holding” Фаррух Алиев, вице-президент SOCAR Кянан Наджафов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева, исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4sim) Фариз Джафаров и председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов.

Согласно документу стороны будут сотрудничать в области проведения мероприятий по развитию экосистемы инноваций и стартапов, реализации проектов, организации инкубационных программ для развития стартапов, находящихся на стадии первоначальной идеи. Кроме того, достигнута договоренность о проведении программ выхода стартапов на глобальный рынок и акселерации, проведении тренингов по теме "Вход в предпринимательство" для студентов, желающих шагнуть в корпоративную среду в учебных заведениях и глубже понять основные элементы бизнеса, а также мероприятия "Бакинский инвестиционный день" ("Baku ID") для продвижения экосистемы инноваций и стартапов.

На церемонии подписания, организованной Центром анализа и координации IV промышленной революции (4sim), присутствовали министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, президент SOCAR Ровшан Наджаф, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев и генеральный директор Pasha Holding Джалал Гасымов.

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