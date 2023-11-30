İZİA стремится к применению ИИ в промышленных парках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство развития экономических зон Азербайджана (İZİA) стремится к применению искусственного интеллекта (ИИ) в промышленных парках Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель совета İZİA Эльшад Нуриев в ходе мероприятия "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящего в Баку.

"На сегодняшний день резиденты промышленных парков Азербайджана в первую очередь интересуются инновационными технологиями обеспечения безопасности, включая, использование инструментов искусственного интеллекта и технологий Internet of things (IoT)", - подчеркнул он.

Нуриев отметил, что в ближайшем будущем İZİA будет уделять особое внимание минимизации вмешательства человека и обеспечению безопасности, уделяя приоритетное внимание технологиям.

Отметим, что мероприятие "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящее сегодня в Баку, посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и проводится впервые в стране при совместной организации Азербайджанской ассоциации промышленной безопасности и Азербайджанского государственного научно-исследовательского института охраны труда и безопасности.

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