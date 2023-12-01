Создание экосистемы способствует развитию и появлению новых инноваций в Азербайджане - Фарид Мамедов

БАКУ /Trend/ - Создание экосистемы способствует развитию и появлению новых инноваций в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель генерального директора "PASHA Holding" Фарид Мамедов на проходящем в Баку Инновационном саммите "InMerge" ("InMerge Innovation Summit").

"Мы определяем экосистему таким образом: для нас это среда, продукты, платформы и сервисы, которые позволяют нашим клиентам наслаждаться интегрированными и бесшовными путешествиями внутри нашей экосистемы. Эти путешествия предоставляют дополнительную ценность, например, в виде бонусов или более низких цен, особенно в контексте маркетплейса", - отметил он.

По его словам, "PASHA Holding" также уделяет внимание развитию собственной экосистемы.

"Наш опыт в этом направлении помог нам создать крупнейший местный рынок и запустить успешный FinTech-кошелек. Это не только глобальные инновации, но и уникальные решения для нашего местного рынка. Кроме того, это позволило нам привлечь отличных партнеров в экосистему. Например, успешное партнерство с Trendyol, которое мы недавно запустили и активно развиваем”, - добавил он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку с 30 ноября по 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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