Банк АВВ был объявлен «Банком года» (ФОТО)

Одно из самых влиятельных изданий финансового мира журнал “The Banker” огласил список победителей премии «Банк года» за 2023 год. За достижения в стратегическом развитии, новые технологии, выпуск продуктов и предоставление услуг, а также за высокие финансовые показатели банк АВВ также удостоился чести и был объявлен «Банком года» Азербайджана. На мероприятии, состояшемся 30 ноября в Лондоне, награда была вручена председателю правления банка АВВ Аббасу Ибрагимову.

В списке победетелей премии «Банк года» за 2023 год числятся такие известные банки как HSBC, OTP Bank, UniCredit Bank, BBVA, Türkiyə İş Bankası, Société Générale. Более подробную информацию можно найти здесь.

Журнал “The Banker” принадлежит газете “Financial Times” и издается с 1926 года. Премия «Банк года», ежегодно проходящая с 2000 года, успела стать эталоном банковского дела и «Оскаром банковского сектора» благодаря своей международной репутации. Премия «Банк года» охватывает более 120 стран мира. Отбор кандидатов осуществляется совместным решением региональных и отраслевых экспертов, а также редакцией самого журнала. В качестве основных критериев принимаются стратегические инициативы, технологии, продукты и услуги, предоставляемые банками.

Мероприятие журнала “The Banker” «Банк года» является одним из крупнейших в финансовом секторе, банковские менеджеры из множества стран мира принимают участие в церемонии вручении премии.

Аббас Ибрагимов, председатель правления банка АВВ, сказал: «Мы как крупнейший банк Азербайджана с гордостью принимаем эту награду от имени нашей страны. Мы выражаем благодарность нашим партнерам, клиентам и каждому сотруднику банка АВВ, сыгравшем важную роль в нашем достижении. Такая высокая оценка международного уровня свидетельствует об успешности наших проектов развития. Мы продолжим стремиться к совершенству и постараемся внести свой вклад в развитие нашей страны с помощью наших продуктов и услуг, а также новых технологических решений».

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