БАКУ /Trend/ - В Азербайджане представлен новый цифровой проект "Digital.Azerbaijan".

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщила председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева на проходящем в Баку Инновационном саммите "InMerge" ("InMerge Innovation Summit").

""Digital.Azerbaijan" - это проект, который обеспечит централизованную работу IRIA по инновациям и цифровизации под единым брендом. Таким образом, инициативы IRIA по цифровому правительству, цифровым компетенциям и инновационной экосистеме будут называться "Digital.Azerbaijan". В будущем этот бренд будет играть роль единого механизма для всех инициатив, как на местном, так и на глобальном уровне", - сказала она.

По ее словам, "Digital Azerbaijan" демонстрирует видение будущего агентства и приверженность цифровому развитию страны.

"На этом новом этапе нашего пути нас ждут новые обязательства и вызовы. Тем не менее, мы всегда готовы выполнить миссию и задачи, стоящие перед нами на этом пути, непоколебимым сотрудничеством, партнерством и коллективными усилиями. Кроме того, в ближайшее время будет представлен обновленный сайт агентства, соответствующий бренду", - добавила она.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку с 30 ноября по 1 декабря.

“InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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