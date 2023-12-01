Bторой розыгрыш лотереи «10 001 подарок» от Бирбанка завершен

Как мы уже сообщали, Бирбанк, первый цифровой банк страны, проводит лотерею «10 001 подарок», состоящую из трех тиражей. Bторой тираж лотереи состоялся 13 ноября. В нем участвовало общее количество шансов -10 343 316, принадлежащих 1 073 230 картам. Из этого количества случайным образом были выбраны 3 333 карты, ставшие победителями второй розыгрыша. Победители второй тиража получили 1 приз в размере 10 000 AZN, 2 путевки стоимостью 1 000 AZN, 30 подарочных купонов от Umico Market на сумму 500 AZN, 1 000 бонусов Umico на сумму 10, а также 2 300 кэшбэка на сумму 5 AZN. Дополнительную информацию о победителях можно найти здесь: https://bir.bank/bbchwi

Отметим, что лотерея «10 001 подарок» от Birbank продолжится до 15 декабря. Лотерея дает шанс каждому, кто платит картами Birbank, выиграть 2-комнатную квартиру, денежные призы на сумму 10 000 AZN и путевки. Условия участия в лотерее, которая также предлагает подарочные купоны от Umico Market на 500 AZN, бонусы Umico и тысячи кэшбэков, очень просты.

Условия лотереи очень просты. Участником лотереи становится каждый, кто совершает оплаты на сумму 20 манатов и более с использованием дебетовых карт и карт рассрочки Birbank. Оплата дебетовыми картами предоставляет участникам 1 шанс, в то время как переводы через приложение Birbank, операции в рассрочку и использование функции «ниндзя», снятие наличных и другие виды финансовых операций с картами рассрочки Birbank даруют пользователям 5 шансов. Покупки с использованием дебетовой карты и карты рассрочки в Umico Market дают покупателям 1 дополнительный шанс. Оплаты по QR-коду дают держателям еще 10 шансов. Подробная информация о лотерее: https://bir.bank/bbltrypr.

Пользователи могут получить шансы для до 20 транзакций в день. Чтобы проверить статус вашего участия в лотерее, посетите указанную выше ссылку и введите свой FIN-код. Следующий розыгрыш лотереи состоится 27 декабря. Следите за объявлениями, которые будут опубликованы на страницах социальных сетей Капитал Банка и на веб-сайте https://birbank.az.

Пожалуйста, помните, что 2-комнатная квартира является частью жилого комплекса «Xəzri Rezidens», связанного с лотерейным фондом. Кроме того, при покупке квартиры с видом на море в жилом комплексе «Xəzri Rezidens» и предоставлении промокода Birbank клиенты могут получить скидку до 12 000 AZN. Вы можете воспользоваться этой ссылкой для получения скидки: https://bir.bank/bbxzrpr

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в цифровые центры Birbank.