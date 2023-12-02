Экологическая устойчивость – ключевой элемент развития Азербайджана – Микаил Джаббаров

ДУБАЙ /Trend/ - Экологическая устойчивость стала ключевым элементом в стратегии развития Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на саммите лидеров G77 и Китая в рамках COP28 в Дубае (ОАЭ).

«Сегодня мир сталкивается с проблемами на пути достижения приоритетов, установленных в международной инициативе по изменению климата. Устойчивые последствия пандемии COVID-19, усугубленные изменением климата, нехваткой воды, отсутствием продовольственной безопасности, неравенством и бедностью, создают огромные препятствия на пути перехода к «зеленой» и устойчивой экономике», — сказал он.

Джаббаров отметил, что с момента принятия глобальных инициатив Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность их всеобщему продвижению и реализации климатических инициатив и Повестки дня на период до 2030 года.

«Приверженность содействию преобразовательным изменениям отражает стремление изменить национальную экономику с упором на устойчивость, инклюзивный рост и чистую энергию. Кроме того, ремоделирование экономики требует эффективных и устойчивых финансовых источников во всем мире. По этой причине крайне важно создать сетевые платформы для изучения возможностей для инвесторов из частного сектора, которые окажут положительное влияние на ускорение зеленого роста», — сказал министр.

Джаббаров отметил, что за последние два десятилетия в Азербайджане произошла замечательная экономическая трансформация, о чем свидетельствует трехкратный рост ВВП.

«Примечательно, что страна добилась существенного сокращения уровня бедности с 49% до впечатляющих 5%. Кроме того, Азербайджан выделяется в мире исключительно низким внешним государственным долгом, который, как ожидается, составит около 10% ВВП по итогам 2023 года. Экологическая устойчивость стала ключевым элементом в стратегии развития Азербайджана, при этом приверженность чистой окружающей среде и «зеленому» росту становится одним из пяти наиболее приоритетных направлений. Этот стратегический акцент согласуется с глобальными усилиями по балансированию экономического прогресса с экологической ответственностью», — сказал он.

Министр отметил, что в качестве движущей силы «зеленой» трансформации возобновляемые источники энергии будут составлять 24% установленной мощности по производству электроэнергии в Азербайджане к 2026 году, а более амбициозная цель - достичь 30% к 2030 году.

«Кроме того, Азербайджан стремится к значительному сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году. Это включает в себя создание «зеленой» энергетической зоны в освобожденных от 30-летней армянской оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, что будет способствовать выполнению обязательств по изменению климата», — сказал он.

Он добавил, что Азербайджан признает решающую роль инициатив по разминированию в содействии устойчивому развитию и содействии «зеленой» трансформации.

«Признавая существенное влияние разминирования на благосостояние и развитие региона, а также его более широкое значение для развития нашей страны, гуманитарное разминирование официально обозначено как 18-я Национальная цель устойчивого развития в Азербайджане. И последнее, но не менее важное: я хотел бы подчеркнуть, что переход к «зеленой» экономике не является факультативным, он необходим. Это означает приверженность будущему, в котором экономическое процветание и экологическое благополучие переплетаются. Давайте вместе проложим путь к позитивным изменениям, формируя мир, в котором процветает экономика, процветают экосистемы, а будущие поколения унаследуют планету, прекрасную и богатую ресурсами. Настало время «зеленой» экономики, и ответственность за воплощение этого видения в реальность лежит на каждом из нас», — заключил он.