Замгоссекретаря парламента Великобритании посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Заместитель госсекретаря парламента Великобритании в Департаменте бизнеса и торговли Малкольм Оффорд посетит Азербайджан.

Как сообщил в понедельник Trend дипломатический источник, планируется, что Малкольм Оффорд примет участие в шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

Отметим, что, за последние три десятилетия Великобритания стала крупнейшим индивидуальным инвестором в Азербайджане. В период с 1995 по 2022 год инвестиции Великобритании в Азербайджан превысили 84 миллиарда долларов США, что привело к общему объему прямых иностранных инвестиций в размере 280 миллиардов долларов. В 2022 году годовой объем товарооборота между двумя странами составил 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

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