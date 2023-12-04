ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Защита окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов являются ключевыми направлениями корпоративной социальной ответственности ЗАО «Baku Steel Company» (BSC). Компания, которая постоянно поддерживает экологические проекты, организовала семинар по осведомленности в области охраны окружающей среды для своих сотрудников.

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики провели семинар в Конференц зале BSC. Внимание участников семинара привлекли такие вопросы, как охрана окружающей среды, растительности, воздуха, экологическая безопасность, а также эффективное использование природных ресурсов, которые стали предметом активного обсуждения.

Необходимо отметить, что BSC в этом году постоянно участвует в экологических проектах. Вчера, например, завершилась экологическая выставка, организованная в рамках проекта корпоративной социальной ответственности “Go Green”

совместно с Издательским домом “Nargis” и открытая для посетителей в Морском порту с 13 октября. Выставка была посвящена охране окружающей среды и призвана донести до людей современные экологические проблемы с помощью

произведений искусства.

Экспонаты выставки изготовлены из мусора, собранного в разных районах столицы в ходе уборки в течение текущего года. Компания BSC в этом году представила инсталляцию “Надежда на лучшее” («Hope for the Best») (автор работы Теймур

Гарибов). Компания и раньше участвовала в экологических выставках – таких, как «Planet Calling», «Reduce, Reuse, Recycle, Respect», «Make the Earth Smile», организованных при поддержке BSC, с аналогичными экспозициями, и в

настоящее время они установлены перед административным зданием Компании. Композиция «Hope for the Best» также заняла достойное место среди других произведений.

Компания BSC также приняла участие в акциях посадки деревьев, организованных в 2023 году Исполнительными властями Наримановского и Бинагадинского районов, а также города Сумгаит.