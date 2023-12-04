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ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)

Экономика Материалы 4 декабря 2023 16:03 (UTC +04:00)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Защита окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов являются ключевыми направлениями корпоративной социальной ответственности ЗАО «Baku Steel Company» (BSC). Компания, которая постоянно поддерживает экологические проекты, организовала семинар по осведомленности в области охраны окружающей среды для своих сотрудников.

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики провели семинар в Конференц зале BSC. Внимание участников семинара привлекли такие вопросы, как охрана окружающей среды, растительности, воздуха, экологическая безопасность, а также эффективное использование природных ресурсов, которые стали предметом активного обсуждения.

Необходимо отметить, что BSC в этом году постоянно участвует в экологических проектах. Вчера, например, завершилась экологическая выставка, организованная в рамках проекта корпоративной социальной ответственности “Go Green”
совместно с Издательским домом “Nargis” и открытая для посетителей в Морском порту с 13 октября. Выставка была посвящена охране окружающей среды и призвана донести до людей современные экологические проблемы с помощью
произведений искусства.

Экспонаты выставки изготовлены из мусора, собранного в разных районах столицы в ходе уборки в течение текущего года. Компания BSC в этом году представила инсталляцию “Надежда на лучшее” («Hope for the Best») (автор работы Теймур
Гарибов). Компания и раньше участвовала в экологических выставках – таких, как «Planet Calling», «Reduce, Reuse, Recycle, Respect», «Make the Earth Smile», организованных при поддержке BSC, с аналогичными экспозициями, и в
настоящее время они установлены перед административным зданием Компании. Композиция «Hope for the Best» также заняла достойное место среди других произведений.

Компания BSC также приняла участие в акциях посадки деревьев, организованных в 2023 году Исполнительными властями Наримановского и Бинагадинского районов, а также города Сумгаит.

ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты (ФОТО)
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