Азербайджанская нефть подешевела​

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого декабря понизилась на 3,51 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 79,11 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 3,49 доллара (до 77,60 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,60 доллара, составив 59,04 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, пятого декабря понизилась на 3,47 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 74,66 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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