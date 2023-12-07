Азербайджан и Великобритания подпишут соглашение о партнерстве и сотрудничестве - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Азербайджан и Великобритания подпишут соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Он отметил, что это соглашение должно стать основополагающим документом для дальнейшего углубления нашего двустороннего диалога и сотрудничества», - добавил он.

«Более 30 представителей из 25 государственных учреждений принимают участие в сегодняшнем заседании, представляющем большой интерес и важность для нашего текущего и будущего двустороннего сотрудничества. Межправительственная комиссия играет важную роль в продвижении наших неизменно важных политических, экономических и гуманитарных отношений. Диалог, помимо укрепления текущего сотрудничества, откроет новые возможности, основанные на интересах наших стран. Особенно приятно, что наше взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах последовательно и постоянно обогащается и укрепляется благодаря новым возможностям. Подписанные между нашими странами документы создают благоприятную политическую и правовую основу для поступательного развития наших отношений, а официальные визиты и встречи еще больше укрепляют это сотрудничество», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.