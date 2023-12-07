Назван объем инвестиций в Пираллахинский промышленный парк

БАКУ / Trend/ - В Пираллахинском промышленном парке сейчас шесть резидентов, а инвестиции в промпарк превышают 115 миллионов манатов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев после церемонии закладки фундамента фармацевтического предприятия в Пираллахинском промышленном парке.

"Пираллахинский промышленный парк в основном рассчитан на фармацевтические компании. Парк состоит из двух частей: одна - 20 гектаров, вторая - 10. После того, как был заложен фундамент сегодняшнего предприятия, в первой части мест не осталось. Промпарк полностью обеспечен инфраструктурой. Сейчас в парке шесть резидентов, инвестиции превышают 115 миллиона манатов", - отметил он.

По его словам, целью здешних предприятий является углубление производства, а также экспорт производящейся здесь продукции наряду с обеспечением внутреннего рынка.

"То есть определенная часть производящейся продукции будет направлена на внутренний рынок, а остальная часть на экспорт", - добавил он.

Отметим, что ООО "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations" получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка. Таким образом число резидентов промышленного парка достигло шести.

На территории промышленного комплекса площадью 7,8 га компания будет производить высококачественные лекарственные препараты в 42 наименованиях и различной форме (таблетки, капсулы, желатиновые капсулы, порошковая суспензия, сироп и др.) и дозировке.

На предприятии с инвестиционной стоимостью 59,3 миллиона манатов будут трудоустроены 165 человек. Предприятие с годовой производственной мощностью 50 миллионов упаковок будет построено в рамках трехстороннего сотрудничества ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş" и ООО "Sia Pharmaceuticals" (Турция).

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